«Quinto posto grande risultato Ma possiamo crescere ancora» Su «L’Eco» di mercoledì intervista al Gasp

Gian Piero Gasperini , allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce in programma domani alle ore ... (ilnapolista)

PERUGIA – Si chiude con un eccellente quinto posto assoluto l’esperienza della formazione under 19 della ITS Sir Umbria Academy alla Moma Winter Cup ... (giornaledellumbria)

Allegri dopo Salernitana-Juventus 1-2 non parla ancora di scudetto ma di qualificazione in Champions League. Poi su DAZN ha espresso un pensiero ... (inter-news)

Allegri continua nel suo ridicolo teatrino del non voler parlare di lotta per il titolo, nemmeno dopo che la Juventus ha sorpassato l’Inter in ... (inter-news)

L'Attila Junior Basket di Porto Recanati vince contro il Roseto Basket 20.20 per 80-73, ottenendo la quinta vittoria consecutiva e salendo al quinto posto in classifica. Il coach Scalabroni si dice so ...«Dopo 20 partite la classifica è veritiera, e il nostro quinto posto è un gran risultato. Ma possiamo ancora crescere, soprattutto negli scontri diretti. Finora, a parte Milan e Juve, li abbiamo persi ...Marco Odermatt è di un altro pianeta. Questa sera a Schladming, il nidvaldese ha ottenuto l'insperata ottava vittoria consecutiva in un gigante di Coppa del Mondo, nonostante fosse solo 11. al termine ...