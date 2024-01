Progetti PNRR Scuola | arrivano i fondi europei | ma non viene prorogato il personale per il loro espletamento La protesta

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un gruppo di assistenti amministrativioggi non sono stati richiamati in servizio e che non hanno certezza sulla proroga e sulla eventuale durata del contratto. Scatta la. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso il, ha stanziato 2,1 miliardi di euro nell'ambito del progetto "4.0". L'articolo .

Per i finanziamenti PNRR del DM 65/2023 è possibile inserire la learning app Skill Up! Trinity College London come strumento digitale innovativo per ... (orizzontescuola)

Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) è un’iniziativa di fondamentale importanza per il futuro dell’istruzione in Italia. In ... (orizzontescuola)

Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) è un’iniziativa di fondamentale importanza per il futuro dell’istruzione in Italia. In ... (orizzontescuola)

In sostanza sono i 300inseriti nella versionedi Mario Draghi . Il governo li ha fatti suoi. Ora che la burocrazia non ci metta lo zampino.... come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse Skill gap, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro Il Piano Spazio, Colao fa il punto sul: i...Esaminate 221 procedure per produzione e trasporto di energia per 10,5 GW Roma. Nel 2023 le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica hanno lavorato su ...Una questione di soldi. E, forse, anche di nomine. Le casse dei Cinque Stelle tirano il fiato. A novembre il partito ha incassato circa 420mila euro di donazioni da parte dei suoi eletti o ex: ...