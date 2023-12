Non ci resta che il crimine - La serie | Marco Giallini come Doc in Ritorno al futuro

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 dicembre 2023) "A Doc Brown direi di pettinarsi e di stare attento adiventeremo": intervista a, GianTognazzi e Giampaolo Morelli, protagonisti di Non ciche il- La. Su Sky e NOW. La banda che viaggia nel tempo grazie all'invenzione di Gianfranco (Massimiliano Bruno, anche regista e sceneggiatore) è tornata: Giuseppe, Moreno e Claudio, interpretati da GianTognazzi, Maercoe Giampaolo Morelli sono ora protagonisti di Non ciche il- La, dal primo dicembre su Sky e NOW. Fin dal titolo un omaggio a Non ciche piangere, la, cosìla trilogia cinematografica, ...