Risotto alla zucca light | senza panna ma super cremoso!

Leggi su donnaup

(Di martedì 5 dicembre 2023) In questo periodo dell’anno un piatto a base disulla tua tavola non può assolutamente mancare. Qui sotto puoi trovare infatti la ricetta di un primo piatto buonissimo a base diche farà venire l’acquolina in bocca a tutti. La ricetta che stai per scoprire è quella delche è una vera e propria coccola cremosa da gustare con tutta la tua famiglia. Questoproprio perché a differenza dei classici risotti non viene utilizzato il burro o laper raggiungere la consistenza che caratterizza questo tipo di piatti. Tuttavia anchequesti ingredienti il piatto, come detto sopra, sarà cremoso e infinitamente buono....