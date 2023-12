Nantes | tifoso morto dopo una coltellata La Francia teme per le Olimpiadi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 dicembre 2023) In seguito agli scontri verificati sabato 2 dicembre nel pre-partita tra tifosi dele del Nizza, undella squadra di casa è; un trentunenne che ha perso i sensiessere stato accoltellato alla schiena. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, l’uomo non ce l’ha fatta; faceva parte della Brigata della Loira, gruppo organizzato dai tifosi del. La Procura della città ha aperto un’indagine per omicidio volontario. Le Parisien scrive in merito: “Vorremmo dire che questo dramma non ce lo aspettavamo. Che non potevamo immaginare che una serata di calcio potesse portare a una tale diffusione di odio nel 2023. A France Inter ha parlato il ministro dello sport Amélie Oudéa-Castéra: «Abbiamo bisogno di un’iniziativa globale, di una risposta globale, con soluzioni ...