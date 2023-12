Federica Pellegrini | incinta al nono mese | racconta la gravidanza fra paure e speranze

Altre News in Rete:

Federica Pellegrini aspetta con impazienza la fine di dicembre, il motivo riempie di gioia

tra non molto diventerà mamma e sono tutti curiosi di scoprire il volto della piccola che tra poco varcherà casa Giunta. La data prestabilita è la fine di dicembre e quindi manca ...

Federica Pellegrini, incinta al nono mese, racconta la gravidanza fra ... Vanity Fair Italia

Federica Pellegrini, l'albero di Natale insieme alla mamma: «Quest'anno serve tanto spirito natalizio» ilmattino.it

Coppa del mondo di sci, bis di Brignone nello slalom gigante a Mont Tremblant

"Sono orgogliosa di me stessa", dice l'azzurra dopo la seconda vittoria in 24 ore in Canada. Sesta dopo la prima manche è riusita a rimontare le atlete precedenti sotto una bufera di neve e vento. Per ...

Federica Pellegrini, la notizia poco fa sulla gravidanza (1 / 2)

La nascita della bambina era prevista per la fine del 2023, proprio nel periodo delle festività natalizie, tra Natale e Capodanno. Tuttavia, appena poche ore fa la Pellegrini ha pubblicato una serie d ...