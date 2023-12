Dilemma è il nuovo singolo dei Green Day da Saviors | “Stiamo organizzando una festa di Natale”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo The American Dream Is Killing Me, ildeiDay sarà. Quello lanciato dalla band di Berkleley capitanata da Billie Joe Armstrong ha tutta l’aria di essere un annuncio speciale. Del resto, gli artisti nazionali e internazionali sono sempre abili nel rincorrere e il tormentone estivo e la canzone di. IldeiDay, ildeiDay, sarà fuori giovedì 7 dicembre. Billie Joe Armstrong e soci lo hanno annunciato con queste parole: “unadiè fuori ovunque giovedì, passate a dare ...

Altre News in Rete:

Cyber e IA. Cosa può insegnare l'esperienza indiana secondo Mayer

...rende di grande interesse l'universo digitale indiano (in particolare rispetto all'eterno... In questocontesto, la conferenza internazionale di Nuova Delhi è l'occasione per compiere un ...

Il dilemma del consenso per leggere i giornali online Agenda Digitale

La voglia di utili batte il dilemma etico. Così Altman torna ceo di OpenAI Avvenire

The Cryptonomist: online il nuovo sito di Amelia Tomasicchio rinnovato nella grafica e nei contenuti

Da qualche giorno è on line con il nuovo sito rinnovato nella veste grafica e nell ... le loro fondamenta tecnologiche, i dilemmi e le opportunità nei mercati digitali, i legami con le criptovalute, ...

Borsa: Europa incerta con il dilemma tassi, giù il petrolio

Deboli anche i future su Wall Street dopo la buona seduta di venerdì, quando gli investitori non hanno mostrato preoccupazione per le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che non ha escluso ...