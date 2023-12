Covid Italia | contagi raddoppiati in 3 settimane | crescono ricoveri e morti

Altre News in Rete:

Il dato. Ragazze indietro in matematica. E non è una buona notizia per l'Italia

L'impatto delI dati di Pisa 2022 confermano l'impatto che la pandemia, con il corollario di ... E il calo è stato più marcato nel resto dei Paesi Ocse piuttosto che in. Tra il 2018 e il ...

Covid oggi Italia: crescono casi, ricoveri e morti: i dati Adnkronos

Covid Italia, +94% di contagi e +58% di ricoveri in tre settimane Sky Tg24

I dati della matematica

O meglio, rispetto al crollo verticale registrato un po’ ovunque dopo il Covid, l’Italia fino al 2018, anno della penultima rilevazione, veniva da un lungo periodo di miglioramento costante dei ...

Covid, contagi in diminuzione, ma più posti letti occupati da pazienti con il virus

Contagi in diminuzione, ma più posti letti rispetto alla media nazionale occupati da pazienti Covid, sia in area medica che in terapia intensiva. Questa la situazione del Covid in Umbria secondo il mo ...