Barzaghi | «Inter come il Napoli della passata stagione? Un aspetto migliore»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) I giocatori dell’stanno arrivando in questi minuti ad Appiano Gentile per iniziare l’allenamento pomeridiano in vistaprossima sfida di campionato contro l’Udinese. Davanti il campo di allenamento ha parlato l’inviato di Sky Sport, Matteo, facendo un paragone con il. MIGLIORI PER UN– Matteoha parlato così prima dell’allenamento pomeridiano dei nerazzurri: «il? I numeri sono simili, a questo puntoilaveva tre punti in più a questo punto ...