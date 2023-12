Anche gli insegnanti odiano i regali di classe a Natale

Leggi su ilpost

(Di martedì 5 dicembre 2023) «Il rito collettivo del regalo dimi pare un retaggio dell'ossequio del mondo contadino e del conformismo di quello borghese. Mi fa pensare al mio bisnonno che portava la mela al maestro di scuola la mattina o ai quattro capponi di Renzo per l'Azzecca-garbugli; ma mi fa pensare: “Che cosa diranno le maestre se non faremo loro il regalo? Pensa se siamo gli unici...” Tutto questo, dando per scontato che glismanino per ricevere queste accozzaglie di. A quanto pare non è così, almeno non per tutti»