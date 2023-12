Marcia indietro di Mirko su Perla e Greta | la sua decisione

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’ingresso diRossetti al Grande Fratello è stato una sorta di terremoto, soprattutto perBrunetti eVatiero. La gieffina sabato notte è crollata ed ha pianto e la stessa cosa è successa ieri pomeriggio al suo ex fidanzato. I fan della “coppia” adesso temono che i due metteranno un freno al loro riavvicinamento, visto l’arrivo della “terza incomoda”. E in effetti una parzialeè arrivata proprio da. Ieri Beatrice Luzzi ha detto ache secondo lei né, nésono le donne della sua vita e lui ha risposto annuendo. Poco dopo il ragazzo ha aggiunto che non serviva averle dentro la casa per capirlo.per, che frena ...