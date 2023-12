Strage in una messa all’Università nelle Filippine | 4 morti e 42 feriti dopo un’esplosione – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 3 dicembre 2023) Sono almeno quattro le persone uccise e 42 quelle rimaste ferite indurante unacattolica a Marawi, nel Sud delle. Per il governatore della regione di Lanao del Sur, Mamintal Adiong, si è trattato di un «attentato terroristico», che ha colpito una palestra dell’Università di Mindanao, dove si stava celebrando lacon decine persone all’interno, per lo più studenti universitari. La città di Marawi nel 2017 era finita in parte sotto il controllo dei gruppi jihadisti che si richiamavano allo Stato islamico. Nei successivi cinque mesi l’esercito filippino ha combattuto per le strade contro i jihadisti, fino alla liberazione della città,una durissima battaglia con 1.200 vittime. Di questi quasi mille erano jihadisti. December 3, 2023 Secondo il presidente ...