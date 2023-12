“Era dentro le medicine!” Grande Fratello | concorrente viola il regolamento e Signorini la asfalta in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023), guai per Anita Olivieri. Come molti sanno la 26enne romana si è resa protagonista di numerose gaffe ed espressioni sopra le righe. In tanti hanno chiesto un provvedimento, ad esempio, quando ha usato l’espressione “voi terroni” mentre si trovava in compagnia del calabrese Giuseppe Garibaldi. Ma ci sono state anche altre situazioni. In un’occasione Anita ha detto: “Ho battuto tutti questi quattro ‘fr***‘” mentre per qualcuno avrebbe detto ‘flosci’. Poi una volta, guardandosi un piede mentre si trovava con Mirko, ha pronunciato la frase: “Sono gialla, sono itterica. Oddio, sono più cinese di Rosy“. In tutte quelle occasioni, tuttavia, Anita Olivieri se l’è cavata, ma l’indignazione del pubblico è aumentata e tanti hanno parlato di favoritismi, ritirando anche fuori la storia di come la ragazza fosse entrata. In ogni caso, stavolta il ...