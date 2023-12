Domenica In | gli ospiti di Mara Venier oggi 3 dicembre 2023 | scaletta e anticipazioni

Leggi su europa.today

(Di domenica 3 dicembre 2023), dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la dodicesima puntata della nuova edizione/2024 diIn condotta da.Tanti glie le sorprese in studio, a partire da Belen...