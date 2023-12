Addio a Marisa Rodano | partigiana | femminista | parlamentare Inventò il simbolo della mimosa per l' 8 marzo

Altre News in Rete:

Addio a Marisa Rodano, partigiana cattolica ultima deputata della prima legislatura

Lo raccontava la stessaRodano in un'intervista a Vittoria Tola, già Responsabile nazionale dell'Udi, nel libro prossima Mimosa in fuga , edito Carthusia, dove però non amava ostentare questa ...

Addio Marisa Rodano, l'ultima deputata della prima legislatura AGI - Agenzia Italia

Addio a Marisa Rodano ultima deputata della prima legislatura: fu lei a scegliere il simbolo della mimosa per l’8 marzo Orizzonte Scuola

"Addio a un pezzo di storia della Repubblica"

Scelse lei la mimosa come simbolo dell’8 marzo Addio Maria Lisa Cinciari Rodano ... credo che il luminoso esempio di Marisa possa rappresentare per noi e in particolare per tutte le donne un incentivo ...

Addio alla partigiana Marisa Rodano, portò Berlinguer nelle Marche: aveva 102 anni

TRECASTELLI - Se ne va un pezzo di storia. Una donna che ha lasciato il segno nell’Italia post fascista. Il Paese intero - e con esso la comunità di ...