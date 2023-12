Sassuolo-Roma domenica 03 dicembre 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici Mourinho torna ad attaccare gli arbitri

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilè ampiamente la squadra più imprevedibile della serie A e lo ha dimostrato anche sul campo dell’Empoli, vittoria 4-3 dopo essere stato rimontato nel finale di gara e il mattatore come al solito è stato Berardi autore della doppietta decisiva, rigore al 66? e rete del successo al 92?. Gli uomini di Dionisi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Mourinho 'non mi fido dell'arbitro' e la Procura della Figc apre un'inchiesta

... come detto, ha infiammato la vigilia della sfida al Mapei contro ilmettendo nel mirino ... il riferimento è probabilmente al maggio scorso, quando era quarto ufficiale in un Monza -in ...

Sassuolo-Roma, chi è l’arbitro Ecco perché Mourinho teme Marcenaro ForzaRoma.info

Atalanta, per il crash-test dell’ex Zapata a Torino c’è il dubbio Kolasinac

Sabato il centrale bosniaco non si è allenato: decisiva la seduta di domenica. Toloi e Palomino ancora ai box, fiducia per De Ketelaere e Zappacosta ...

Torino-Atalanta, il pronostico di Caressa e Zazzaroni: finirà così

Poi Lecce-Bologna X, Fiorentina-Salernitana 1 e auguro a Beltran di segnare, Udinese-Verona 1, Sassuolo-Roma 2, Napoli-Inter X telefonato". Invece per il direttore del CorSport "Torino-Atalanta 2, ...