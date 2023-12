Juve | occhio | il Liverpool prepara l'assalto a Khephren Thuram

Altre News in Rete:

Napoli - Inter non è solo Osimhen - Lautaro: tutti i duelli del big - match, le mosse di Mazzarri e Inzaghi

L'argentino è invece in grande spolvero: ha riposato in Champions e arriva dal gol segnato alla. In classifica cannonieri il Toro ha preso il largo.alle fasce: chi sceglie il Napoli a ...

Juve, occhio al Monza: cos'è il rischio 'Sassuolo' Tuttosport

Tra futuro e Scudetto, Allegri ritrova il Monza: "Occhio Juve, 0 punti con loro l'anno scorso" TUTTO mercato WEB

La Juventus su "X" augura buongiorno ai tifosi bianconeri con Gatti

Sul proprio account "X", la Juventus augura il buongiorno a tutti i tifosi bianconeri postando una foto di Federico Gatti, difensore centrale sempre più importante nello scacchiere ...

