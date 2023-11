Champions League | Inter clamorosa rimonta contro il Benfica | da 3 - 0 a 3 - 3!

L’Arsenal schiaccia il Lens nella partita valida per la Champions League e vince 6-0. Il primo gol è firmato da Havertz, seguono poi Gabriel Jesus, ... (sportface)

Champions League 2023/2024 : le otto squadre retrocesse in Europa League

Bel successo per Tortona nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di Basket . Nonostante le tante assenze, il ... (oasport)

Basket - Tortona batte il Bursa all’overtime in Champions League e resta in vetta al girone H

Il mercoledì della 5ª Giornata di Champions League porta in dote gol e spettacolo. Sei gol nella partita fra Benfica e Inter , divisi equamente fra i ... (calcioweb.eu)

Benfica - Inter 3 - 3, Joao Mario tris e rimonta nerazzurra

... risale da 0 - 3 e nel finale 'rischia' di vincere L'Inter pareggia per 3 - 3 in casa del Benfica nel match valido per la quinta giornata del Gruppo D di. I nerazzurri, sotto 3 - 0 ...

Inter, Joao Mario come Bale

Come sottolineato da Opta, Joao Mario è solo il secondo giocatore ad aver siglato una tripletta all'Inter in Champions League, dopo Gareth Bale. 3 - João Mário è solo il 2° giocatore a segnare una ...

Champions: Michieletto illumina e Trento piega Tours

Nella seconda giornata della fase a girone i campioni d'Italia passano 3-1 in Francia. Lo schiacciatore azzurro chiude il match con 20 punti ...