Calciomercato Milan – Si pesca dagli svincolati? Ecco la risposta

(Di giovedì 30 novembre 2023) Malick Thiaw è solo l'ultimo giocatore a subire un grave infortunio, a questo punto ilandrà are dal mercato degli

Calciomercato Milan – Dalla Francia : “Due nuove concorrenti per Gimenez”

Calciomercato.com – Milan - Pioli : ‘C’è ancora una possibilità - ma non dipende da noi. Infortuni? Si gioca troppo’ | Primapagina

Michele Fratini , intermediario e talent scout, ha parlato del calciomercato del Milan in ESCLUSIVA per noi. Ecco tutte le sue rivelazioni (pianetamilan)

Nicolò Schira , esperto di Calciomercato , tramite un post sui social, fa il punto della situazione del Milan in vista di gennaio (pianetamilan)

Calciomercato Milan – Schira : “Un difensore e un attaccante per Pioli”

Balotelli: 'Milan difficile da classificare, proverei a vincere l'Europa League. E su Giroud e gli infortuni...'

LEAO - 'Sicuramente se ci fosse stato Rafael Leao qualcosa in più ill'avrebbe fatto, ma a vedere com'è andata la partita e gli highlights mi viene da dire che il Borussia Dortmund ha meritato'.

Fratini: “Calciomercato, vi svelo quattro obiettivi del Milan” | ESCLUSIVA Pianeta Milan

Pioli-Milan, è finita: stagione buttata, non servirà Ibra Calciomercato.com

Bava: "Il Milan ha un bilancio di gran lunga migliore di Juve e Inter, ma..."

"Il Milan ha un bilancio di gran lunga migliore di Juve e Inter, ma per un club di calcio l’obiettivo è coniugare sostenibilità finanziaria e competitività sportiva e per ora il Milan sembra non ...

Milan, Giroud non si dà pace: lo sfogo con i tifosi

Olivier Giroud tra i più delusi dopo la batosta di Champions, soprattutto per il rigore sbagliato: oggi lo sfogo con i tifosi ...