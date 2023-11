Spezia | nuova protesta dei tifosi | confronto con l’ad Gazzoli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Altro duro faccia a faccia tra un centinaio didelloCalcio e la dirigenza spezzina, con i supporter bianconeri che hanno avuto uncon l’amministratore delegato Andrea. Gli ultras hanno esposto uno striscione di, nello stesso posto dove un paio di settimane fa è stata fatta ritrovare una testa mozzata di maiale, e invitato il club a licenziare il direttore tecnico Eduardo Macia e il direttore sportivo Stefano Melissano, rei di un calciomercato ritenuto insoddisfacente, insieme al capo dell’area marketing Luca Scafati, a cui viene imputata la scelta del cambio del logo, mal digerito dalla piazza.ha risposto che: “Non ci sono i presupposti per mandarli via“, rassicurando poi sul procedere dei lavori allo stadio Picco, che saranno ...

Spezia: allenamento congiunto con la Primavera oggi per gli aquilotti

Seduta pomeridiana per i ragazzi di mister D'Angelo, che sui terreni del "Comunale" di Follo hanno svolto un allenamento congiunto.

