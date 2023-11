Si lavora alla proroga della tregua | possibile stallo per il baby ostaggio Kfir

Per iscriversi alle selezioni occorre presentare domanda attraverso le istruzioni riportate nell'area dedicata sul sito www.itsbact.it . C'è tempo ... (247.libero)

Corsi ITS finanziati dalla Regione Campania per formarsi e lavorare

“Schierarsi non serve : è necessario lavorare per garantire due diritti fondamentali : sicurezza ad Israele e autodeterminazione alla Palestina”

La Cisl ha consegnato alla Camera le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alle scelte e ai ... (lanotiziagiornale)

Dalla piccola Aviv all’85enne Yafa - il badante filippino e i lavoratori thailandesi. Chi sono i primi 24 ostaggi rilasciati da Hamas

L’incubo è finito per i primi 24 ostaggi liberati da Hamas come parte dell’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. sono 13 gli ... (ilfattoquotidiano)