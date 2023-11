LIVE Rysice Resovia-Conegliano 0-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | gialloblu sotto 14-11 nel terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-11 Passa la parallela di Orvosova. 16-11 Orvosova va a segno da zona 2. 15-11 Muro Centka sull’attacco di Robinson Cook,sale a +4. 14-11 Pipe vincente per Coneo da posto 1, Santarelli chiama time-out. 13-11 A segno Obiala in primo tempo, momento di difficoltà per. 12-11 Mani out per Kalandadze. 11-11 MURO FAHRRR! 11-10 Uscita lungolinea vincente per Obiala. 10-10 Secondo punto di fila per la svedese! 10-9 Attacco vincente di Haak dalla seconda linea. 10-8 Muro Jurczyk. 9-8 Appoggio a due mani che va a segno per Kalandadze. 8-8 Out la battuta di De Kruijf. 7-8 Diagonale vincente da zona 4 per Lanier. 7-7 DE KRUIJF VA A SEGNO CON IL BAGHER! 7-6 Bugg mette a terra il pallone con un tentativo a due mani. 7-5 Passa per vie centrali l’attacco di Coneo. 6-5 ...