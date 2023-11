Il 2024 di 01 Distribution | da Gabriele Muccino ad Elio Germano nel ruolo di Matteo Messina Denaro

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, Pieraccioni e Siani, Napoli New York con Favino, il ritorno di Uberto Pasolini, Ballerina con Ana de Armas: il listinodi 01è ricco di sorprese. "280 film e 120 documentari nel quadriennio 2020-2023, come servizio pubblico durante la pandemia ci è stato chiesto di dare tutto il sostegno possibile all'industria del cinema. Abbiamo dato una risposta, anche in funzione dell'economia. Questo però prevede un prezzo, e ora c'è difficoltà nell'assorbire un numero di film non più sostenibili dagli esercizi". A parlare è Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, con alcune riflessioni sull'industria e sull'attività di Rai Cinema, in occasione della presentazione dei listini 01prima al Festival di Torino e poi alle Giornate professionali di Sorrento 2023. ...