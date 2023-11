Favoreggiamento | arrestata la coppia proprietaria del covo di Raffaele Piscitelli

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Caserta. Sono stati arrestati pere detenzione abusiva di armi l’uomo e la donna di 58 e 56 anni proprietari dell’immobile situato nelle campagne di Dugenta (Benevento) dove oggi è stato catturato il latitante della camorra casertana. Laera stata condotta in Questura a Caserta dopo il blitz della Squadra Mobile nel casolare di campagna in cuiè stato stanato (vi si recava saltuariamente, è emerso); in esso sono trovate armi, droga e contanti. Le indagini che hanno portato alla cattura del boss sono state coordinate dalla Procura di Napoli (Direzione Distrettuale Antimafia).