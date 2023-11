Camorra | arresto Piscitelli | il plauso del prefetto di Caserta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoApprezzamento per l’del boss latitante Raffaele– reggente del clan Massaro – arriva anche daldiGiuseppe Castaldo, che in una nota esprime soddisfazione al Questore Andrea Grassi e agli uomini e alle donne coinvolti nell’operazione, coordinata dalla Dda di Napoli, “per l’eccellente attività svolta, frutto delle capacità operative e della professionalità della Polizia di Stato“. “Ancora una volta – osserva ilCastaldo – grazie ad una complessa attività investigativa e al capillare controllo del territorio, è stato raggiunto uno straordinario risultato per la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alla criminalità organizzata in provincia di“. Arrestato il reggente del clan Massaro, era latitante da ...