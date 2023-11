“A Porte Aperte 2024”- il mondo della ristorazione e dell’ospitalità si ritrova insieme | appuntamento ad Umbriafiere di Bastia Umbra il 19-20-21 febbraio 2024

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mercoledì 29 novembre si è tenuta la conferenza stampa di presentazione a Perugia nel salone d’Onore di Palazzo Donini Una occasione unica di incontro e confronto, conoscenza, formazione e intrattenimento per il. Si presenta così la nuovaedizione di “A” in programma il 19-20-21all’diche, a distanza di quattro anni dall’ultima esperienza, si trasformerà ancora in una vera e propria capitale del gusto. Dagli 85 stand presenti nel 2020 l’evento passa a 110 stand a significare la voglia di esserci da parte di tanti produttori provenienti da tutto il. Nel...

Il mondo della ristorazione e dell'ospitalita si ritrova a Umbriafiere di Bastia Umbra

Una occasione unica di incontro e confronto, conoscenza, formazione e intrattenimento per il mondo della ristorazione e dell'ospitalità. Si presenta così la nuova edizione di "A" in programma il 19 - 20 - 21 febbraio all' Umbriafiere di Bastia Umbra che, a distanza di quattro anni dall'ultima esperienza, si trasformerà ancora in una vera e propria capitale ...

Torna ‘A porte aperte experience’, l’evento sul mondo food al completo

di Erduin Ortega L’aria è già frizzante di aspettativa in Umbria, dove dal 19 al 21 febbraio 2024 si terrà la nuova edizione di A porte aperte experience 2024, l’evento dedicato all’enogastronomia e a ...

