(Di martedì 28 novembre 2023) Cesc, allenatore del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra

Como - Lecco: designato Rapuano, specialista in gare delicate

... Roma -e Salernitana - Napoli. Seconda gara sulla panchina degli azzurri per il nuovo allenatore Cesc. Il suo esordio, pur con qualche patema di troppo, è stato vincente, con il ...

Fabregas: “Il Milan ha buone possibilità di battere il Borussia Dortmund” Pianeta Milan

Como, Fabregas: "Carichi per derby col Lecco. In Champions Milan può vincere, e Sarri è top" TUTTO mercato WEB

Lazio, Fabregas: "Sarri è molto intelligente, sono sicuro che..."

Cesc Fabregas, tecnico del Como, è stato intervistato da Sky Sport ... tutte le squadre sono preparate per fare male all'avversario, ma vedo un Milan con le idee molto chiare, ha buone possibilità per ...

La grande sfida che attende Cesc Fabregas

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...