Gravina | «Mancini? Con Spalletti l’Italia ha svoltato | ha voluto una stanza a Coverciano»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Gabriele, presidente Figc, è intervenuto a Radio24. Il presidente federale ha parlato dei sorteggi dei prossimi Europei che vedrannoin quarta fascia. Le parole di: «Nella prima ci sono tante big. Sempre occhio alla Germania padrona di casa. Se consideriamo questo momento, forse sarebbe meglio la quarta fascia, rispetto alla terza o alla seconda.? Conabbiamo subito, lavora come in un club. Parla con società, allenatori, va a vedere allenamenti, haunaattrezzata a. Questo periodo è andato oltre mie più rosee aspettative. I tifosi possono stare tranquilli».si è qualificata grazie al pareggio per 0-0 contro l’Ucraina a Leverkusen, ...