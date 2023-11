Domenica In | salta intervista Belen | Mara Venier chiude prima

(Di venerdì 24 novembre 2023) Cambio di programmazione su Rai126 novembre 2023; ancora una volta c'entra il secondo canale della Tv di Stato.In, per la precisione alle 15:50, per lasciare spazio alla finale dello Junior Eurovision Song Contest inizialmente prevista su Rai2. Alla luce della qualificazione della nazionale azzurra alle semifinali di Coppa Davis,andrà in onda con una versione ridotta del contenitore del dì festivo. La seconda rete deve essere lasciata libera per l'eventuale finale di Coppa Davis con i nostri azzurri. Confermata la presenza di Laura Pausini aIn. Sarà una grande festa in cui verrà ripercorsa l'intera carriera dell'artista più premiata al mondo, dalla vittoria a Sanremo con La Solitudine al successo del suo ultimo ...

Inter (Sky), Cuadrado verso il forfait per la Juve: il colombiano fermato dalla tendinite

Cuadrado potrebbe Juve Inter di: l'esterno colombiano dovrebbe dare forfait ancora una volta per la tendinite Cuadrado dovrebbe saltare Juve Inter, big match in programmasera. Manca ancora l'ufficialità, ma la notizia sembra oramai certa. Secondo quanto riportato infatti da Andrea Paventi di Sky Sport, infatti, il grande ex di turno non recupererà in tempo ...

Mara Venier ha il covid, salta la puntata di «Domenica In» Corriere della Sera

Mara Venier sta male: salta Domenica In Corriere dello Sport

Le mostre in programma a Parma in provincia

Margarita di Parma, perla d’Europa Archivio di Stato di Parma – Strada d’Azeglio, 45 Aperta lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ...

L’infortunio è un incubo: salta una stagione

La assenza si unisce a quella di Marash Kumbulla che è fuori da maggio scorso per un infortunio al ginocchio. Difesa corta, anzi cortissima per Mourinho che in tre partite è stato costretto a ...