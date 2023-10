Anime Breakfast TOP | cinque migliori serie da vedere ad Halloween!

A TheClub l'intervista a Marcella Parziale, Direttore artistico dell'Accademia di Santa ... Ha saputo incarnare tanteall'interno della sua musica , sicuramente quella partenopea ma ...

COZY ANIME CORNER: Flying Witch Soars into Spooky Season Crunchyroll News

Crunchyroll settled a lawsuit, launched a FAST channel, and still ... The Verge

The show lands on the streamer exclusively in spring 2024 The post Crunchyroll Acquires Monster Sci-Fi Series ‘Kaiju No. 8’ appeared first on TheWrap.Crunchyroll is the streaming choice you need if you watch a lot of anime. Unfortunately, the app is one of the absolute worst you can use and is in desperate need of an overhaul.