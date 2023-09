Tributaristi | congresso nazionale su temi economico - sociali del Paese

Si svolgerà a Roma presso la sala meeting 'Adalberto Libera' del The Hive Hotel venerdì 6 ottobre Manca solo una settimana al congresso ...

Si svolgerà a Roma presso la sala meeting 'Adalberto Libera' del The Hive Hotel venerdì 6 ottobre ..."Un appuntamento importante per certificare una volta di più la competenza del tributarista e la crescita dell'Istituto nazionale tributaristi (Int): è con queste parole che il presidente nazionale us ...