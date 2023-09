Carolina Marconi | torna l’incubo tumore | “Fatto la TAC | c’è qualcosa al fegato”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nuovi problemi di salute per. La showgirl italo-venezuelana, diventata popolare nel 2004 dopo la partecipazione al Grande Fratello, ha rivelato sui social network che gli ultimi controlli di routine non sono andati come sperava. Qualche tempo fa la 45enne ha dovuto fare i conti con unal seno, che ha inevitabilmente segnato la sua vita privata e professionale. La, da vera guerriera, aveva vissuto con i follower la sua battaglia non nascondendo i momenti difficili della malattia e della chemioterapia: dalla perdita dei capelli ai segni dell’intervento. Ne aveva parlato a lungo sui social network ma pure a Verissimo e al Grande Fratello Vip: nel 2022 è infatti rientrata nella Casa più spiata d’Italia per raccontare la sua toccante storia. Come sta oggi...