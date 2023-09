L' umanità dell' atleta al centro | il film ' La stoccata vincente' racconta Paolo Pizzo

Non è la prima volta che la scherma incrocia il cinema, istintivamente ci viene da ricordare subito una scena di "La meglio gioventù" o un'altra di "House of Gucci". Ma la spada di Paolo Pizzo sa ...Le statistiche sono preoccupanti e la risposta dal punto di vista monastico è quella'ascolto". La parola prescelta per Chiaravalle Milanese è "Spiritualità". La giornata si è aperta ......ancora di più ad orientarvi nei meandri'offerta del servizio streaming nato dal colosso'e ... in fondo, è quella che a braccetto con l'dei personaggi e soprattutto di ciò che li muove ...Un grande traguardo in questo senso è stato l'iscrizione delle perle di vetro nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale'Unesco, raggiunto grazie al lavoro del Comitato per la ...

Venezia resta Patrimonio dell'umanità. Evitata la lista nera Metropolitano.it