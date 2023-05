Ilha raggiunto la terraferma manifestando tutta la sua violenza distruttiva nella citta' di Teknaf, nel Bangladesh, dove numerosi alberi sono stati abbattuti e tetti di lamiera spazzati ...Il potentesi è spostato verso l'interno dal Golfo del Bengala. Le forti tempeste e le onde altissime hanno provocato danni nella città portuale di Sittwe, in Myanmar, ma hanno in gran parte ...Il potente" si è abbattuto oggi tra Birmania e Bangladesh dopo aver deviato in direzione del territorio birmano nelle ultime ore, e dopo due giorni di preparativi di emergenza in entrambi i paesi ...

Ciclone Mocha, in Bangladesh tetti scoperchiati e alberi sradicati - Mondo Agenzia ANSA

Il ciclone Mocha ha raggiunto la terraferma manifestando tutta la sua violenza distruttiva nella citta' di Teknaf, nel Bangladesh, dove ...Forti piogge e venti incessanti si intensificano nella citta' di confine piu' meridionale del Bangladesh, Teknaf, dopo che il ciclone Mocha ...