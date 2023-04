Martina Colombari e il tradimento del marito Costacurta | “Abbiamo avuto altre storie”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il 30 marzo hanno festeggiato 27 anni insiemee Alessandro, i due hanno un figlio, Achille, con in qualeha partecipato a Pechino Express.si è messa a nudo e non solo metaforicamente parlando. Al settimanale Oggi ha rilasciato un’intervista, con tanto di scatti senza veli, in cui ha parlato della rivoluzione che da circa 7 anni le permette di vivere, davvero, la sua vita. Ha “iniziato a smontare i miei pezzi e a rimontarli. C’era una perfezione che non mi apparteneva. Io non ero quella Mi sono ripresa”. L’amore cone i tradimenti Nella vita di coppia, come nella vita normale, l’ex Miss Italia ha dovuto affrontare dei problemi, che poi sono stati risolti. C’è stato un, ...