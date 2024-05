Concorsi pubblici - tutti i bandi in scadenza a maggio 2024

Nuove opportunità di lavoro si profilano quest’anno per chi vuole lavorare in biblioteca. Sono diversi i bandi di Concorsi bibliotecario 2024 attivi e altri sono in arrivo, con nuove assunzioni dovute al ricambio generazionale e ai piani di reclutamento delle pubbliche ... Continua a leggere>>

Formia – C'eravamo tanto…..sbagliati. L'azione amministrativa del comune di Formia è sempre più simile ad un gran premio di Formula 1 caratterizzato dai tattici e necessari "stop and go". Se non bastava la decisione di sospendere, a 24 ore soltanto dal termine programmato, lo svolgimento delle

Ulteriore potenziamento del Comando Vigili: le date del concorso per 15 nuovi agenti - Il percorso per il potenziamento del Corpo di Polizia municipale, avviato dall'Amministrazione Mirra già nella precedente consiliatura, compie un ulteriore importante passo in avanti con la

Concorso d'idee sulle rotonde, prorogati i termini - Prorogato al 31 maggio il termine per il concorso d'idee sulle rotatorie di Faenza, legate ai valori identitari della città. Temi specifici per ogni rotonda. Domande online entro la scadenza. Dettagli

Contratti firmati, ecco i nuovi vigili di Roma. Ma in 50 rifiutano divisa e assunzione in Comune - Per adesso saranno meno degli 800 previsti, in 50 infatti a quanto apprende RomaToday non hanno sottoscritto l'assunzione e il Comune dovrà avviare un primo scorrimento della graduatoria per

