G7 Energia - nasce la coalizione per l’acqua | Occorre investire migliaia di miliardi sul clima

(Di mercoledì 1 maggio 2024) C’è la conferma a chiudere le centrali a carbone entro il 2035, limitandone nel frattempo l’uso al minimo necessario. E poi l’impegno a moltiplicare la capacità di stoccaggio dell’e a promuovere la collaborazione dei G7 nel settore dell’da fusione nucleare anche attraverso il lancio di un gruppo di lavoro dedicato. Ma c’è anche lo sforzo a ridurre le emissioni di metano, a creare un "Hub G7" per accelerare le azioni di adattamentotico nei Paesi dell’Africa e a istituire una "G7 per". È questa la rotta tracciata dalla riunione del G7 Ambienteeddi Venaria Reale che si è chiusa ieri e che ha ribadito la traiettoria disegnata dalla Cop28 e dalle precedenti sessioni del G7 per mettere in campo misure concrete come ...