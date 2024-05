Raduno dei bersaglieri Possibile l’arrivo di Meloni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Al 71esimonazionale deipotrebbe partecipare domenica anche la premier Giorgia: l’ufficialità si saprà solo domani ma intanto la presenza viene ritenuta. Ilda domani a domenica, con variazioni alla viabilità e alla sosta. Domenica dalle ore 5 e fino al termine della sfilata è prevista la chiusura ai non autorizzati di tutti gli accessi stradali a Piazza del Popolo e Piazza Arringo. L’organizzazione predisporrà il servizio di vigilanza agli accessi con obbligo di utilizzo del conta-persone e compatibilmente ai limiti di capienza previsti dall’apposito piano di sicurezza. Dalle ore 4,30 alle ore 15 sarà chiusa la Circonvallazione Nord tra l’intersezione con via Bengasi e la rotatoria "ex Gil"); dalle 7,30 alle 15 prevista l’interdizione alla viabilità ...