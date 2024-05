La tassa sul pattume diminuisce ma soltanto per la famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ora è ufficiale: lasui rifiuti a Monza subirà una variazione nel corso di quest’anno, per il piacere delle famiglie, ma meno delle attività commerciali. Il piano economico-finanziario della Tari approvato l’altro ieri in Consiglio comunale prevede infatti una diminuzione della bollette per le 54mila e 20 famiglie monzesi – tra i 5 e i 50 euro - mentre un rialzo per i contribuenti non domestici – 6mila e 855, di cui la maggior parte commercianti –, che avranno un aumento medio di circa il 14%. "La nuova tariffa deriva dalla diminuzione dei costi variabili, grazie alla raccolta differenziata, e all’aumento dei costi fissi - spiega l’assessore al Bilancio Egidio Longoni -. La raccolta differenziata negli anni è sempre migliorata, dando come beneficio anche l’aumento dei ricavi derivati dal riuso e dal riciclo dei materiali. I costi fissi invece sono generati dal ...