Buon primo maggio 2024 | frasi - citazioni e auguri da mandare

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Oggi 1è la festa dei lavoratori, un’occasione per ricordare l’importanza del lavoro, non solo per chi ce l’ha ma anche per chi lo sta cercando. Per capire perché la la giornata dei lavoratori si celebra oggi bisogna tornare nel 1800, fino alle manifestazioni per i diritti degli operai delle fabbriche durante la Rivoluzione industriale negli Stati Uniti d’America. L’11886, durante il 19esimo anniversario dell’entrata in vigore della legge dell’Illinois sulle otto ore lavorative, la Federation of Organized Trades and Labour Unions scelse proprio questo giorno come la scadenza per estendere questa legge in tutto il territorio americano, pena l’astensione dal lavoro. Questa giornata di festa rappresenta un’ottima occasione per scrivere ai nostri amici e parenti che, si spera, stanno riposando dal lavoro. Ma anche alle ...