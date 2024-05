Porto Viro-Cuneo oggi in tv | orario e diretta streaming andata quarti Coppa Italia A2 2024 volley maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tutto pronto per, gara dideidi finale dellaSerie A2di. I veneti di Daniele Morato, sconfitta nelle semifinali dei Playoff da Siena, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per fare subito un passo verso il passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Matteo Battocchio, che ha invece sconfitto nettamente Pineto negli ottavi di finale died ora va a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 1 maggio al Palazzetto dello Sport...