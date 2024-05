L’appello dell’arcivescovo | La finanza non sia padrona | i lavoratori tornino al centro Golia si sfida con l’eccellenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Un’alleanza tra la Chiesa di Milano e un certo modo di lavorare e di fare lavorare" che vada oltre "un’organizzazione dell’economia in cui lafinisce per esseredel lavoro, sottraendolo ai". È l’auspiciodi Milano, Mario Delpini, che alla vigilia del primo maggio ha incontrato Confcooperative Lombardia e il personale di Atm. Il primo momento è nella sede di Confcooperative Lombardia che rappresenta 2.319 cooperative attive in tutti i settori produttivi, coinvolgendo 103mila persone. Delpini ascolta le testimonianze diche si sono rimboccati le maniche, rilevando la loro ditta dopo il fallimento, e di realtà che offrono spiragli ai detenuti. Ricorda poi la convergenza tra questi esempi e la "sensibilità ecclesiale", contro "una dimensione ...