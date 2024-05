La polizia irrompe alla Columbia University | manifestanti pro Palestina arrestati

L’Università: «I ragazzi non ci hanno lasciato scelta, i leader dell’occupazione non sono del campus»L’Università: «I ragazzi non ci hanno lasciato scelta, i leader dell’occupazione non sono del campus»L’Università: «I ragazzi non ci hanno lasciato scelta, i leader dell’occupazione non sono del ... Continua a leggere>>

L’Università: «I ragazzi non ci hanno lasciato scelta, i leader dell’occupazione non sono del campus»L’ateneo di New York: «I manifestanti non ci hanno lasciato scelta, i leader dell’occupazione non sono dell’Università»L’ateneo di New York: «I manifestanti non ci hanno lasciato scelta, i leader ...

Continua a leggere>>