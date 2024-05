Un nuovo incarico per il commissario Francesca De Cicco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) IlDe(al centro nella foto) è stata nominatadirigente dell’Ufficio Personale e dell’Ufficio Tecnico logistico provinciale della Questura di Lecco. Il suo insediamento fa seguito alla frequentazione del 111° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, al termine del previsto periodo di tirocinio effettuato a Lecco e iniziato a luglio dello scorso anno. Nata a Benevento nel 1996, si è laureata con lode nel 2020 all’Università del Sannio di Benevento, con votazione di 110/110 e Lode. Ha poi iniziato il tirocinio formativo alla Procura di Benevento, occupandosi prevalentemente di reati contro il patrimonio e contro la persona. Contemporaneamente ha svolto un semestre di pratica forense presso uno studio legale civilistico, in attesa di preparare il concorso per ...