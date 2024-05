Al vaglio la posizione dell’ex finanziere che ha sparato ai ladri in casa | il loro piano di quella sera

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Bergamo. Almeno fino alla mattinata di martedì (30 aprile) risultava indagato Domenico Scarcella, l’exdi 85 anni che sabatoha messo in fuga dueche si erano introdotti insua sparando un colpo di pistola e ferendone uno. Nel frattempo, i malviventi sono stati interrogati dal Gip, che dopo aver ascoltato laversione dei fatti ha convalidato gli arresti con la misura cautelare della detenzione in carcere. J. M., 26 anni, e E. P., 27, entrambi albanesi, sono accusati di rapina pluriaggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Martedì mattina di fronte al giudice per le indagini preliminari Maria Beatrice Parati hanno spiegato ilper il colpo adi Scarcella, al civico 250 di via Longuelo, ...

