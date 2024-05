Tiene l’elettrotecnica Cala la meccanica varia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Si è chiuso il ciclo di assemblee 2024 degli 11 gruppi merceologici che compongono la compagine associativa di Confindustria Varese. L’ultima assise ha visto riunirsi congiuntamente il settore delle "Meccaniche" e quello delle "Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie". Due comparti chiave che costituiscono lo spaccato più rappresentativo dell’industria varesina. Insieme infatti sommano un totale di quasi 400 imprese per più di 28.900 addetti, che rappresentano quasi il 38% delle aziende associate e oltre il 43% dei lavoratori in esse impiegati. Per quanto riguarda il gruppo "Meccaniche" alla presidenza rimane Carlo Del Grande della Bdg El Srl di Bardello. Confermato anche il vice Marco Riganti, mentre Ivan Gnodi è stato eletto delegato nel Comitato della piccola industria. Cambio della guardia invece per il gruppo "Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie", che ha eletto in qualità di ...