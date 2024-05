Nascondevano in un capannone 7 bici rubate Italiano e ucraino denunciati per ricettazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024)cletteall’interno di un magazzino di Novate e si preparavano a rivenderle. Unada corsa, tre bike e altre tremolto costose. Ma sono stati individuati grazie al localizzatore Gps di cui era munita unacletta. Nei guai sono finiti il proprietario del, cittadino, e un operaioche stava lavorando con lui al momento del blitz dei carabinieri. Entrambi sono statiper. Le, insieme ad altre sette che non sono state ritrovate, erano stateil 25 aprile in un negozio di Serravalle Sesia, in provincia di Vercelli. Valore complessivo oltre 40mila euro. Dopo la denuncia da parte del ...

Padova, nascondevano droga in parco per bambini: arrestati - La polizia di Padova ha fermato due stranieri che utilizzavano come nascondiglio per la droga l'ingresso al parco giochi Città dei Bambini di Via Sant'Eufemia. Un parco dedicato ai bambini che i due p ...

Continua a leggere>>