Fini condannato | riciclaggio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’ex presidente della Camera si becca 2 anni e 8 mesi per l’incredibile vicenda dell’immobile donato al partito da una contessa. Cinque anni a Elisabetta Tulliani e al padre di lei, sei al fratello: per tutti e tre arriva anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Montecarlo, fini colpevole. "Quella maledetta casa..." - L'ex presidente della Camera condannato per l'immobile venduto da An e finito ai Tulliani: "Denigrato, ma ho commesso una leggerezza" ...

L'onta del riciclaggio per l'ex leader di An. 2 anni e 8 mesi a lui e 5 alla sua compagna - L'appartamento acquistato per 300mila euro fu rivenduto a un milione 360mila Non sono gli otto anni che aveva chiesto l'accusa, ma neppure l'assoluzione che si aspettava la difesa. L'ex presidente del ...

