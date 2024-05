Paul Auster , il prolifico scrittore americano autore della 'Trilogia di New York', è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il New York Times. Aveva 77 anni. Auster è deceduto nella sua casa di Brooklyn, scrive il giornale, che cita un'amica dello scrittore , Jacki Lyden. Continua a leggere>>

paul auster, morto il grande scrittore americano autore della «Trilogia di New York»: aveva 77 anni - paul auster, il prolifico scrittore americano autore della 'Trilogia di New York', è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il New York Times. Aveva 77 ...

Continua a leggere>>

Primo maggio, i supermercati e i negozi aperti oggi in città - Serrande abbassate in quasi tutte le catene della grande distribuzione, ma c’è anche chi lavora comunque ...

Continua a leggere>>

Margherita Solenghi: “Io bambina dietro le quinte e quella gag con Anna Marchesini all’insaputa di papà Tullio” - La figlia dell’attore ricorda: “Al mattino da piccola mi svegliavo prestissimo e lui per far passare il tempo mi intervistava in ...

Continua a leggere>>