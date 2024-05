La novità di quest' anno è il cambio di location | da Piazza San Giovanni al Circo Massimo Conducono Noemi ed Ermal Meta

(Adnkronos) - Riapre il famoso locale affacciato sullo stretto di Messina, esperienze culinarie e di intrattenimento senza precedenti Reggio Calabria , 23 aprile 2024. Già inizia a trapelare qualche data per la tanto attesa riapertura dello storico locale il Pilone by Rare , sito nel borgo di Santa ... Continua a leggere>>

Riapre il famoso locale affacciato sullo stretto di Messina, esperienze culinarie e di intrattenimento senza precedenti Reggio Calabria, 23 aprile 2024. Già inizia a trapelare qualche data per la tanto attesa riapertura dello storico locale il Pilone by Rare, sito nel borgo di Santa Trada in ...

Continua a leggere>>